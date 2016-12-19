Елки под охраной: в белорусских лесах введен специальный режим защиты от «новогодних» браконьеров

Новости Беларуси. Елочные браконьеры могут попасть не только в объектив видеокамеры, но и в специальные ловушки. Только в Гомельской области организованы сотни постов, а с приближением новогодних праздников их станет только больше. Перед Новым годом Минлесхоз решительно настроен дать отпор любителям бесплатных елей. В первую очередь – внимание лесным массивам прилегающим к дачам, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Этот вид браконьеров появляется раз в году. Их добыча – стройные елки и пушистые молодые сосны.

Татьяна Мещанова, лесничий Романовичского лесничества:

Патрулируем, объезжаем все посадки, контролируем подъезды.

«Новогодних» браконьеров Татьяна Мещанова в вверенном ей лесничестве отлавливает уже 15 лет. Контролировать лес сейчас помогает снег – все следы как на ладони.

Татьяна Мещанова, лесничий Романовичского лесничества:

По горячим следам задерживали. Приезжали, составляли протоколы. Люди все бросали, говорили: мы не виноваты, мы больше не будем. Задерживали именно по следам.

По словам Татьяны, основные нарушители – это жители соседних деревень и дачники. Некоторые до сих пор не понимают, почему они должны платить за елку, которая растет в десяти метрах от их дома. Следить за порядком в лесу людям помогает техника.

Максим Стаськов, инженер охраны и защиты леса ГЛХУ «Гомельский лесхоз»:

Данная камера может работать как днем, так и ночью. Име.тся инфракрасные датчики, датчики движения. Длительность съемки моежт составлять до 20 дней.

Кстати, украсть в лесу пробуют не только елки. В этом году была попытка похитить саму камеру. Только вор не учел, что пока он снимал устройство – устройство снимало его. Мужчину нашли в течение двух часов.

Игорь Жуков, инспектор ДПС ОГАИ ОВД Гомельского райисполкома:

В преддверии новогоднего праздника как правило обращаем внимание на транспортировку ели, сосны. При транспортировке данных деревьев у водителей должен быть либо чек елочного базара, то есть подтверждающий документ, либо справка из лесхоза.

Прививать уважение к чужой собственности и осознание что дерево в лесу – это государственное имущество помогают штрафы.

Александр Добриян:

Новогоднее браконьерство дело не из дешевых: даже охапка еловых лапок может обойтись в 400 рублей. Штраф же за новогоднее дерево целиком в зависимости от статуса территории где, оно украдено, может превысить и тысячу рублей.

В сравнении с официальной стоимостью новогодних елей цифры просто астрономические. На елочных базарах, которые отроются по всей стране уже 21 декабря, самая дорогое трехметровое дерево в этом году будет стоить порядка 25 рублей.