Елки, елочные украшения, оригинальные куклы, новогодние панно, оригинальные сувениры середины прошлого века

Экспозиция с запахом праздника поселилась в Музее истории Минска. Она заняла сразу 5 залов. Новогоднее настроение в первом создают винтажные экспонаты середины прошлого века: предметы интерьера, открытки, игрушки и даже настоящая новогодняя елка, украшенная в духе эпохи.

В оставшихся четырех залах - современные елочные украшения, выполненные руками детей. К слову, одних елок в музее более сотни, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ирина Синкевич, старший научный сотрудник музея истории Минска:

Представлено свыше 250 работ. Это елки, елочные украшения, оригинальные куклы, новогодние панно, оригинальные сувениры. А также рождественские венки.