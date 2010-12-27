Прямой эфир

Елки, елочные украшения, оригинальные куклы, новогодние панно, оригинальные сувениры середины прошлого века

27 декабря 2010 18:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экспозиция с запахом праздника поселилась в Музее истории Минска. Она заняла сразу 5 залов. Новогоднее настроение в первом создают винтажные экспонаты середины прошлого века: предметы интерьера, открытки, игрушки и даже настоящая новогодняя елка, украшенная в духе эпохи.

В оставшихся четырех залах - современные елочные украшения, выполненные руками детей. К слову, одних елок в музее более сотни, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ирина Синкевич, старший научный сотрудник музея истории Минска:
Представлено свыше 250 работ. Это елки, елочные украшения, оригинальные куклы, новогодние панно, оригинальные сувениры. А также рождественские венки.

# общество # Фотофакт # Куклы

Другие новости рубрики

Все новости
27 декабря 2010 18:40

Где в Минске будут построены новые костелы?

27 декабря 2010 16:25

Главный российский Дед Мороз из Великого Устюга гостит в Минске

27 декабря 2010 15:30

А. Лукашенко: В этом году мы празднуем Рождество Христово как-то особо