Ели стоят от семи до 33-х тысяч рублей

Елочные базары открываются сегодня в Беларуси.

Лесхозы республики подготовили к продаже более 200 тысяч елей. Хвойную продукцию предложат 500 торговых точек. Работать они будут с 11-ти утра до восьми вечера. Цены на лесные красавицы практически сохранились на уровне прошлогодних – от семи до 33-х тысяч рублей в зависимости от высоты. Купить главный атрибут праздника можно и в лесничествах. Некоторые организации подготовили новогодние ели в кадках. Метровая обойдется в 60 тысяч рублей.

В специализированных отделах магазинов покупателям предлагают также искусственные елки и украшения.

Правоохранители напоминают, что охрана лесов в предпраздничные дни усилена. За незаконную вырубку хвойных грозит штраф от 20-ти до 50-ти базовых величин, а индивидуальным предпринимателям - до 200. Сегодня базовая величина - 35 тысяч рублей.