Прямой эфир

Ели стоят от семи до 33-х тысяч рублей

23 декабря 2009 09:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Елочные базары открываются сегодня в Беларуси.

Лесхозы республики подготовили к продаже  более  200 тысяч  елей.  Хвойную продукцию предложат 500 торговых точек. Работать они будут с 11-ти утра до восьми вечера. Цены на лесные красавицы практически сохранились на уровне прошлогодних – от семи до 33-х тысяч рублей в зависимости от высоты. Купить главный атрибут праздника можно и в лесничествах.  Некоторые  организации подготовили новогодние ели в кадках. Метровая обойдется в 60 тысяч рублей.

В специализированных отделах магазинов покупателям предлагают также искусственные елки и украшения.

Правоохранители напоминают, что охрана лесов в предпраздничные дни усилена. За незаконную вырубку хвойных грозит штраф от 20-ти до 50-ти базовых величин, а индивидуальным предпринимателям - до 200. Сегодня  базовая величина - 35 тысяч рублей.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
23 декабря 2009 09:07

Сильвио Берлускони простил напавшего на него мужчину

23 декабря 2009 09:05

Погода в Беларуси: мокрый снег, ветер, гололедица

23 декабря 2009 08:25

Число владельцев машин в Минске значительно увеличилось