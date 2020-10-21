Елена Богдан: мы должны сегодня говорить с теми людьми, которые имеют и другую точку зрения

Новости Беларуси. Семья должна быть ответственна за формирование патриотизма в человеке. Такое мнение было высказано на круглом столе «Крепка семья – крепка держава». Он прошел в Храме всех Святых в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встречу собрались представители общественных организаций и церкви, а также министерств и ведомств. Было отмечено, что в обществе есть запрос на сохранение традиционных семейных ценностей. Им необходима защита, в том числе на законодательном уровне. Вместе с тем обсуждалась возможность укрепления ответственности родителей за воспитание детей.

Участники сошлись во мнении: сегодня время для диалога. Поэтому такие круглые столы продолжатся. К разговору пригласят и тех, кто имеет альтернативную точку зрения в отношении развития социальной сферы в Беларуси, института семьи.

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:

Такие формы мы проведем по всей нашей стране. Мы готовы слышать, обсуждать, мы должны сегодня говорить с теми людьми, которые имеют и другую точку зрения. Возможно, они заблуждаются, возможно, мы знаем больше, возможно, в чем-то больше знают они. Сегодня время диалога.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Беларусь должна укреплять традиционные ценности. И традиционные ценности – это не только институт семьи как мужчины и женщины. Традиционные ценности – это преемственность поколений, это любовь к своей стране. И вот здесь все должно начинаться с семьи.