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«Элемент гражданской зрелости». Карпенко о предложении ввести обязательный экзамен по истории Беларуси при поступлении в вузы

10 июня 2021 12:32
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Новости Беларуси. В системе образования назрела необходимость изменений, но это не требует отказа от устоявшихся подходов, на практике доказавших свою эффективность. Такое мнение высказал 10 июня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на парламентских слушаниях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Депутаты и сенаторы, представители министерств и комитетов, педагоги и студенты обсудили состояние и перспективы развития белорусской школы. Создание системы образования нового типа, способной гибко реагировать на вызовы времени, сегодня считается ключевой государственной задачей не только в Беларуси, но и во всем мире. В ближайшие пять лет предстоит наладить тесные взаимоотношения государства, семьи и учреждений образования.

«Элемент гражданской зрелости». Карпенко о предложении ввести обязательный экзамен по истории Беларуси при поступлении в вузы-1

Виктория Ходосок, СТВ:
Еще одним актуальным нововведением может стать обязательный экзамен по истории Беларуси при поступлении в вузы. Как показывает практика, молодежь в плену социальных сетей просто не знает элементарных исторических фактов. Наряду с этим с нового учебного года у школьников появятся факультативы по основам духовно-нравственного воспитания и патриотизма.

«Элемент гражданской зрелости». Карпенко о предложении ввести обязательный экзамен по истории Беларуси при поступлении в вузы-4

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Мы сегодня смотрим немножко шире на эти вопросы. Во-первых, это учебные предметы; во-вторых, это внеучебная деятельность. Логично, чтобы молодой человек, особенно который поступает в высшее учебное заведение, мог показать свои знания по истории как элемент своей гражданской зрелости, я бы сказал.

# Образование в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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