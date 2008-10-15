Электросварщик Могилёвского металлургического завода установил новый мировой рекорд в экстремальном подъёме тяжестей

За три часа он толкнул двухпудовую гирю 2165 раз. Сейчас атлет готовится к новому рекорду и вспоминает об уже поставленных.

Виталий Ситников перечисляет весовой диапазон своих мировых рекордов в гиревом спорте. Их у него уже 15. Учитывая, что могилевчанин самый молодой рекордсмен в мире -

ему еще тридцати нет – достижение феноменальное. Столь мощной конкуренции не выдерживают самые маститые силачи.

Виталий гирю на помост не ставит никогда. Даже во время 12-часового марафона двухпудовый снаряд оставался у него в руках. 32 килограмма – это вообще любимый вес силача. Именно с ним он поставил свой последний рекорд.

Человек всегда стремится к совершенству. Вот и Виталий совершенствуется не только в спорте, но и в работе. Ему ведь по статусу положено быть лучшим. Потому что он сам работает в лучшем цехе предприятия.

