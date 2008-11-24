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Электроснабжение восстановлено во всех 117 обесточенных снегопадом населенных пунктах Беларуси

24 ноября 2008 11:53
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Минувшей ночью из-за ветра и налипания снега на провода без света остались деревни и поселки Минской, Гомельской, Могилевской и Брестской областей. Аварийные службы оперативно устранили чрезвычайную ситуацию. В МЧС отметили, что серьезных аварий, связанных с ухудшением погоды, не зафиксировано. Ведомство отслеживает ситуацию по республике. Налажено взаимодействие аварийно-спасательных служб в областных центрах и регионах. Основная же нагрузка сейчас ложится на коммунальные, дорожные службы и Госавтоинспекцию.
# общество

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