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Электроснабжение населенных пунктов Витебской области восстановлено

27 августа 2008 07:53
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Оно было нарушено сильным ветром. Наибольший урон стихия накануне вечером нанесла Витебскому, Глубокскому, Оршанскому и Полоцкому районам.Порывы ветра порой достигали 20-ти метров в секунду, что стало причиной повреждения 13-ти линий электропередач, отключения 140 трансформаторных подстанций. Без света в течение нескольких часов оставались 97 населенных пунктов и шесть молочно-товарных ферм. Уже к полуночи электроснабжение было восстановлено.
# общество

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