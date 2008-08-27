Электроснабжение населенных пунктов Витебской области восстановлено

Оно было нарушено сильным ветром. Наибольший урон стихия накануне вечером нанесла Витебскому, Глубокскому, Оршанскому и Полоцкому районам.Порывы ветра порой достигали 20-ти метров в секунду, что стало причиной повреждения 13-ти линий электропередач, отключения 140 трансформаторных подстанций. Без света в течение нескольких часов оставались 97 населенных пунктов и шесть молочно-товарных ферм. Уже к полуночи электроснабжение было восстановлено.