Электронный проездной билет и электронные табло, показывающие точное время прибытия транспорта, внедрят в Минске

Электронный проездной билет планируют внедрить в столице к 2012 году. Он будет тарифицирован в зависимости от длительности, времени и числа поездок. Новшество предусмотрено городской программой развития коммунального пассажирского транспорта.

На мониторе, в режиме реального времени диспетчер следит за движением столичных автобусов и троллейбусов. Например, отстает ли водитель от графика. Данные приходят со спутника, благодаря установленной на автобусе GPS-системе. Погрешность в определении места и скорости движения минимальна. Поэтому в планах транспортников установить на остановках электронные табло, показывающие точное время прибытия транспорта.

Александр Каштальян, первый заместитель директора филиала «Служба организации движения» ГП «Минсктранс»:

– На наиболее загруженных пассажирами остановочных пунктах, будут вывешены информационные табло, где по конкретном маршрутам, в режиме обратного отсчета времени, мы будем выдавать информацию о предполагаемом времени прибытия транспорта.

Спутниковая навигация есть пока только на 228 минских автобусах и сотне троллейбусов. Но подобная практика распространена во всем мире – от Нью-йорка до Токио. Это позволяет оперативно вести статистику, анализировать ее, быстро разрешать возникающие проблемы. А значит – и улучшать работу общественного транспорта.

Бортовой компьютер, например в троллейбусе, способен следить за безопасностью и подачей тепла в зимнее время. Современные технологии здесь предоставляют самые широкие возможности. Одна из самых интересных – электронные проездные. Предполагается, что в Минске они появится к 2012 году.

Александр Борисенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

– Мы начнем с Метрополитена, потому что там уже, в общем, подготовлено аппаратное обеспечение. Потом эту систему будем распространять в целом на весь городской транспорт.

Если отбросить в сторону технические аспекты, то электронный проездной предлагает самую точную систему оплаты. Меньше проедешь, меньше и заплатишь. Система посчитает все до метра и ничего лишнего не возьмет.

Переходный период для столичных транспортников будет длиться в течение ближайших двух лет. За это время планируют оснастить все минские автобусы, троллейбусы и трамваи системами спутниковой навигации, а также ввести электронные проездные.

Евгений Горин, Алексей Юнаш, телекомпания СТВ.