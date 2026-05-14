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Электронный больничный планируют внедрить в Беларуси уже в 2027 году

14 мая 2026 17:07
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Электронный больничный планируют внедрить в Беларуси уже в 2027 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его запустят на базе централизованной информационной системы, которую ввели в январе 2026 года.

Электронный больничный планируют внедрить в Беларуси уже в 2027 году-2

Вопрос цифровизации здравоохранения актуален не только в нашей стране, но и в России. Его обсудили участники 85-го заседания постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.

Формирование современной системы здравоохранения Союзного государства обсудили в Минске.

Электронный больничный планируют внедрить в Беларуси уже в 2027 году-4

Валерий Малашко, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению:
Наши системы развиваются на разных основах бюджетирования. Для России это страховое здравоохранение. Система здравоохранения Республики Беларусь – это финансирование государством основных затрат на систему, на лечение наших граждан.

Лекарства белорусского производства поставляются в 29 стран. А в 2025 году отечественные фармкомпании зарегистрировали 55 новых препаратов.

# Союзное государство # Здравоохранение Беларуси # Валерий Малашко

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