Электронные обращения граждан легализованы, дисбат ликвидирован, повторный пересмотр дел в Верховном суде разрешен

В повестке рабочего дня депутатов Палаты представителей сегодня было тринадцать вопросов. Самым продолжительным оказалось обсуждение отчета об исполнении бюджета в прошлом году.

Парламентарии уточнили у министра финансов, не получится ли превышения лимитов госдолга в этом году – за счет новых иностранных заимствований. Однако Андрей Харковец заверил, что рассчитаны безопасные параметры. К примеру, полученный недавно денежный транш от Антикризисного фонда ЕвразЭС пойдет не куда-нибудь, а на более надежное обеспечение золотовалютных резервов.

Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь:

Мы не намерены использовать эти деньги для финансирования дефицита бюджета . У бюджета накоплена достаточная рублевая ликвидность, поэтому эти ресурсы пойдут на более надежное обеспечение золотовалютных резервов.

В первом чтении депутаты сегодня приняли законопроект о ликвидации дисциплинарного батальона – дисбата. Сейчас такое наказание в Беларуси отбывают лишь 28 человек. Вместе с тем в данном подразделении работает 160 человек. Министерство обороны предложило применять альтернативные санкции к нарушителям – штрафы или содержание на гауптвахте.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Постоянно снижается количество преступлений, совершаемых военнослужащими — сейчас коэффициент уже меньше 1 на 1000 человек. Мы уже переросли необходимость содержания дисциплинарного батальона.

Сегодня же депутаты приняли законопроект об обращениях граждан. Документ предусматривает наказание чиновников за «отписки» на запросы граждан. Кроме того, и сами заявители будут нести ответственность за содержание своих обращений. Таким образом, появляется преграда для тех, кого называют «профессиональными жалобщиками». Но самое важное, что отныне электронные обращения через интернет по статусу приравниваются к бумажным заявлениям.

Евгений Мельников, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Это облегчит работу многим гражданам республики, которым не нужно записываться в очереди, не нужно куда-то выезжать, имея возможность обратиться на официальный сайт организации.

Среди других тем, которые сегодня рассмотрели в Овальном зале, было упрощение работы инвесторов, сокращение налогов и возможность повторного пересмотра дел в Верховном суде, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».