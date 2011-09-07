Электронные информаторы появятся на остановках Минска

На специальных табло с точностью до секунды будет сообщаться об интервале движения общественного транспорта.

Устройства свяжут с системой GPRS-навигации, которой уже оснащен весь городской транспорт. Через спутник на табло прямо из автобуса будет поступать информация о том, как скоро он прибудет на нужный остановочный пункт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Тозик, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:

На этом табло будет наименование маршрутов, которые проходят через этот остановочный пункт, и время, которое осталось до прибытия того или иного маршрута на этот остановочный пункт.

В первую очередь мы планируем их ставить на центральных улицах города: проспекты Победителей и Независимости. Около 70-75 остановочных пунктов.