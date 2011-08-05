Электронные браслеты в Беларуси носят уже 15 человек

Осужденный в колонии обходится государству в месяц в 2,5 миллиона. А обслуживание электронного браслета - примерно в 700 тысяч в месяц. Их надевают на людей, приговоренных к домашнему аресту либо ограничению свободы. В том числе и за убийство. Об этом пишут белорусские СМИ.

Сергей Аляшкевич, заместитель начальника управления надзорно-исполнительной деятельности МВД:

Эти браслеты носят люди, которые приговорены к домашнему аресту либо ограничению свободы. К примеру, с 19.00 до 6 утра осужденный должен быть дома. Дома у осужденного устанавливается база, похожая на телефонный аппарат, затем определяется радиус, на который человек может отходить от этой базы. Если осужденного дома вечером нет, база тут же даст сигнал на наш компьютер.

В браслеты не встроены видеокамеры. Браслеты позволяют государству экономить, а заключенным не становиться зеками в привычном смысле слова.

Сергей Аляшкевич, заместитель начальника управления надзорно-исполнительной деятельности МВД:

Один осужденный, который находится в колонии, обходится в месяц в 480 - 500 тысяч, а если брать все расходы (заработная плата сотрудников колонии, охрана, коммунальные услуги) - эта сумма вырастает до 2,5 миллиона. А обслуживание системы электронного мониторинга на одного человека в настоящее время обходится примерно в 700 тысяч в месяц. Сейчас наши суды больше склоняются к тому, чтобы не приговаривать осужденного к лишению свободы, а давать ему ограничение. От этого только все выигрывают: человек продолжает работать, платить налоги, приносить пользу государству и при этом его не отрывают от семьи.