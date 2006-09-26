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Электронная система бронирования авиабилетов вскоре появится и в Беларуси

26 сентября 2006 15:41
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Национальная авиакомпания "Белавиа" объявила тендер на поставку, внедрение и сервисное сопровождение новых технологий. Благодаря нововведению заказ и покупка билетов будет осуществляться через Интернет в режиме реального времени.Внедрена и собственная бонусная поощрительная система для часто летающих пассажиров. Программа предполагает модернизацию сайта "Белавиа". По мнению руководства, благодаря новым технологиям, качество обслуживания клиентов компании значительно улучшится.
# общество

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