Электромонтажник из Гомеля за три года со зданий города похитил 7 камер наружного видеонаблюдения

Впервые на свой преступный промысел подозреваемый вышел три года назад. На камеры наружного наблюдения он охотился при помощи элементарного аркана. Петлю из проволоки он набрасывал на камеру и резким движением отрывал устройство от стены.

Попался охотник на восьмой по счету камере. К этому моменту в областном центре охоту устроили уже на самого камерного вора. Спецоперация началась после того, как электронный наблюдатель пропал со здания Хозяйственного суда. Милиционеры задержали подозрительного прохожего с проволочным арканом в пакете. Отпираться парень не стал и откровенно признался в своем преступном хобби.

Анна Федотенкова, следователь ОВД администрации Центрального района Гомеля:

На сайте, на котором размещена информация об электронике, обнаружил схему самостоятельного изготовления инфракрасной подсветки. В связи с тем, что он увлекается радиоэлектроникой, решил сделать ее сам. Для этого ему нужны были инфракрасные диоды, которые находятся в камерах наружного видеонаблюдения. В продаже такие есть, но они недостаточно мощные. В связи с этим он решил похитить камеру наружного видеонаблюдения, чтобы изготовить аналогичную подстветку.

Задержанный оказался электромонтажником одного из предприятий Гомеля. Три года он тщательно собирал детали для своего детища. При обыске у него обнаружили все семь украденных камер. Шесть из них уже нашли своих хозяев, по одной проводится проверка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тихий и спокойный – так характеризуют задержанного по месту работы. Совсем иную оценку дает его действиям Уголовный Кодекс: кража, совершенная повторно, – санкция статьи до четырех лет лишения свободы. Так что в ближайшее время, если его вина будет доказана, радиолюбителю предстоит узнать, что камеры бывают не только наружного наблюдения.