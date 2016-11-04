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Электробусы в Минске: горожане выбирают цвет нового транспорта

04 ноября 2016 17:55
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Новости Беларуси. Минчанам предложили выбрать цвет первых столичных электробусов, которые, по планам, выйдут на линию уже в декабре 2016 года.

А к марту 2017 их количество возрастет до 20 штук.

Это экологически чистый транспорт с электродвигателем, который питается от накопителя энергии – суперконденсатора.

Заряжается накопитель на конечных остановках и его энергии хватает примерно на 10-12 километров хода.

Авария в первом и втором ряду или обрыв проводов не станут поводом для остановки транспорта. Возможно, электробус будет отличаться от другого транспорта и по цвету, но это уже зависит от самих минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Общественный транспорт

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