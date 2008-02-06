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Экзотические животные - заложники людской халатности

06 февраля 2008 17:10
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При выселении клуба подводной охоты "Посейдон" из арендуемого здания были обнаружены оставленные без присмотра животные. Многие из них погибли от голода. Проблема оказалась глубже. Клуб уже давно просит у местных властей помощи в создании зооуголка. Однако дело с места не сдвинулось и клуб за долги выселен.

Найти службу, которая бы смогла помощь в такой ситуации, непросто. Спецслужбы по отлову опасной экзотики в Беларуси нет.

В нашей стране также нет "Закона о защите животных". Его проект в 2004 году рассматривался Палатой представителей, но был отправлен на доработку. Но только закон может ответить: каким должно быть правильное содержание животных, кто должен его контролировать, и как наказать нарушителя.
# общество

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