Экзотические животные - заложники людской халатности

При выселении клуба подводной охоты "Посейдон" из арендуемого здания были обнаружены оставленные без присмотра животные. Многие из них погибли от голода. Проблема оказалась глубже. Клуб уже давно просит у местных властей помощи в создании зооуголка. Однако дело с места не сдвинулось и клуб за долги выселен.



Найти службу, которая бы смогла помощь в такой ситуации, непросто. Спецслужбы по отлову опасной экзотики в Беларуси нет.



В нашей стране также нет "Закона о защите животных". Его проект в 2004 году рассматривался Палатой представителей, но был отправлен на доработку. Но только закон может ответить: каким должно быть правильное содержание животных, кто должен его контролировать, и как наказать нарушителя.