Экземпляр первого комикса о Супермене продан за миллион долларов

Редкий экземпляр, находившийся в частной коллекции последние 15 лет, был выставлен неизвестным на интернет-аукционе ComicConnect. Личность покупателя также не разглашается.

Сборник «Action Comics No.1», на обложке которого изображен поднимающий над собой автомобиль Супермен, появился на прилавках американских магазинов в 1938 году. Уникальный теперь комикс тогда продавался по цене в 10 центов. Из-за своей ценности и труднодоступности комиксы из этого сборника считаются среди коллекционеров своего рода Святым Граалем — всего в мире насчитывается не более 100 сохранившихся экземпляров, отмечает Lenta.ru.

Предыдущий рекорд был установлен в марте 2009 года. Тогда за 317 200 долларов на ComicConnect был продан другой такой же экземпляр первой серии «Action Comics No.1». Как отмечается на сайте аукционного дома, сборник, проданный 22 февраля, побил предыдущий рекорд благодаря тому, что нынешний экземпляр находится в лучшем состоянии. В частности, он является одним из двух сохранившихся комиксов первого сборника, получившим за состояние оценку 8 или выше.