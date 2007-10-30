Экзамен на права по новым правилам

Отныне, чтобы получить водительское удостоверение, автомобилистам придется показывать навыки вождения на дорогах города в течение 20 минут.

"Если бы экзамен на права был таким жестким, как в университет, количество сдавших снизилось бы процентов на 10", - заявляют в ГАИ. Сегодня каждое четвертое ДТП в стране происходит по вине малоопытных водителей. В прошлом году с их участием 500 серьезных аварий.

Вопрос безопасности на дорогах для республики особенно актуален последний десяток лет. По количеству ДТП Беларусь опережает многие европейские страны. Одна из причин - низкий уровень подготовки водителей. Чтобы обучиться навыкам вождения, молодым автомобилистам отведено всего три месяца.

Чтобы решить проблему, ГАИ приняло жесткие меры. Отныне главная часть экзамена на права - вождение по городу. Кандидат получает зачет, если набирает не более 10 штрафных баллов.

"Дворик", "диагональная парковка", "гараж" исчезнут из экзаменационного списка. Останется только вождение, на городских и междугородних магистралях. Молодые водители будут получать бесценный практический опыт и возможно количество ДТП с их участием, действительно, пойдет на спад.

