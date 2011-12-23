Экспозицию уникальных часов представили в музее истории Минска

Здесь можно увидеть ходики знаменитых минчан. К примеру, Янки Купалы, Якуба Колоса и даже героев Советского Союза.
Маленькая сказка, в которой даже елка наряжена часами, будет радовать минчан до первых дней весны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Юлия Ковалева, ведущий научный сотрудник Музея истории Минска:
Идея этой выставки связана с тем, что она приурочена к рождественским и новогодним праздникам. Когда люди встречают Новый год, их внимание как раз обращено на часы.