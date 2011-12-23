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Экспозицию уникальных часов представили в музее истории Минска

23 декабря 2011 09:00
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Новости Беларуси, Минск. На выставке вторую жизнь дали более чем 300 предметам. Часы и часовые механизмы самых различных видов и эпох, произведения живописи и графики.

Здесь можно увидеть ходики знаменитых минчан. К примеру, Янки Купалы, Якуба Колоса и даже героев Советского Союза.

Маленькая сказка, в которой даже елка наряжена часами, будет радовать минчан до первых дней весны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юлия Ковалева, ведущий научный сотрудник Музея истории Минска:
Идея этой выставки связана с тем, что она приурочена к рождественским и новогодним праздникам. Когда люди встречают Новый год, их внимание как раз обращено на часы.

Экспозиция уникальных часов в музее истории Минска

Экспозиция уникальных часов в музее истории Минска

Экспозиция уникальных часов в музее истории Минска

Экспозиция уникальных часов в музее истории Минска

Экспозиция уникальных часов в музее истории Минска

Экспозиция уникальных часов в музее истории Минска

Экспозиция уникальных часов в музее истории Минска

Экспозиция уникальных часов в музее истории Минска

# общество # Выставки # Фотофакт # Музеи

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