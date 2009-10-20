Экспозиция Несвижа пополняется

Два оригинальных портрета представителей рода Радзивиллов передал сегодня музею князь Матей Радзивилл.

Это графические портреты Николая Кшиштофа Радзивилла Сиротки (1601 год) и Януша Радзивилла (1640 год). Кроме того, польские гости князья Матей и Николай Радзивиллы передали шесть цифровых копий портретов представителей рода Радзивиллов, в числе которых портрет Пани Коханку, Барбары Радзивилл, Анны Метельской, а также копия иконы, находившейся в Несвижской часовне. В будущем князь планирует передать в Несвиж ещё сорок копий портретов.

- Для нас это очень важно – важно с точки зрения обновления музейной экспозиции залов, которое должно произойти в Несвижском замке в ближайшее время. Мы надеемся на сотрудничество с правительствами Литвы и Польши, и соответствующие разговоры уже состоялись с министром культуры Литвы. Также в ближайшее время со стороны министерства культуры Польши планируется передать 48 копий портретов Несвижской коллекции Радзивиллов. Это произойдет на следующей неделе, - рассказал Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь.