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Экспонаты на рельсах

09 ноября 2007 08:45
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Музей железнодорожной техники в Бресте пополнился сразу двумя новинками.

Моторный вагон дизельного поезда отыскали в Орше. С появлением машин рижского завода открылась новая эра пригородного движения. Всего таких вагонов было выпущено 45. Самый уникальный из них теперь на почетном месте в брестском музее.
Еще одна новинка - снегоочистительная машина. Экспонат  рассказывает о вспомогательном оборудовании к подвижному составу. Впрочем, и в музее техника стоит не без пользы.

Снегоочистительная машина 1965 года выпуска стала музеем маломерных экспонатов. Здесь представлена экспозиция средств связи на железной дороге от аппаратов Морзе до индукторных телефонов. Не менее уникальна выставка фонарей и условных знаков.

# общество

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