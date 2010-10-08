«ЭКСПО-2010»: Картинки белорусской природы – нереальная экзотика для китайцев

После того, как уже была Эйфелева башня в Париже и королевский павильон в Мельбурне – все это символы таких же мировых выставок – в Китае поняли: мир по пустякам удивляться уже не станет. И решили построить ни много, ни мало – Корону Востока.

Перевернуть мир Китай уже попытался два года назад на Олимпиаде в Пекине. Теперь Шанхай — вечный соперник столицы — пробует, наконец, избавиться от навязчивого «город №2». Поэтому, денег здесь ни на что не жалеют.

Зачем тратиться на путешествия, если можно прилететь на ЭКСПО и обойти весь мир пешком. Например, датчане притащили в Шанхай ту самую Русалочку – главный символ Копенгагена, у бразильцев можно поиграть в виртуальный футбол, а финны устроили здесь настоящую сауну. Белорусский павильон, готовящийся к национальному дню, – это картинки из городской жизни и почти нетронутая природа. И для китайцев нереальная экзотика. Здесь можно походить, посмотреть и даже поваляться в белорусских красотах.

Посетитель выставки:

Мне очень понравилось необычное оформление вашего павильона. Очень много зеленого, поразительно красиво. Я купил у вас два замечательных хрустальных бокала. Повезу их в Японию.

Мировая выставка – форум некоммерческий, то есть прямой экономической выгоды здесь как бы и нет. Но все, кто приехал на «ЭКСПО» отлично понимают: реклама — главный двигатель торговли.

Иван Найдович, директор Белорусского павильона на международной выставке «ЭКСПО-2010»:

Человек, который вышел из нашего павильона с хорошим настроением, в следующий раз, услышав слово «Беларусь» в деловой сводке, обязательно обратит на него внимание.

Да и китайцы, которые потратили на «ЭКСПО» полмиллиарда долларов, в накладе не останутся. Ведь за эти месяцы Шанхай посетили миллионы туристов и оставили здесь миллиарды юаней.

Эмблему «ЭКСПО» в Китае можно встретить буквально на каждом шагу: в метро, на продуктах. Эту эмблему многие уже окрестили джином, выпущенным из бутылки. Поднебесная всем намекает: Китай сегодня уже не тот и вот-вот готов побороться за место среди мировых лидеров.

Игорь Позняк, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ, Шанхай