Эксперты Содружества обсуждают в Минске проект решения о ветеранских организациях стран СНГ

Документ предусматривает создание госструктур для координации работы своих ветеранских организаций и оказания им финансовой поддержки со стороны правительства. В проект также внесены предложения о защите социальных прав и экономических интересов ветеранов. Отметим, в Беларуси, в настоящее время проживают свыше 53-х тысяч ветеранов Великой Отечественной. В республике 19 Героев Советского Союза, получивших это высокое звание в годы войны и один кавалер ордена Славы трех степеней.