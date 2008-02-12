Эксперты СНГ обсудят в Минске сотрудничество стран в сфере образования

Речь пойдет о взаимном признании документов о высшем профессиональном образовании и реализации Концепции развития образования взрослых в государствах-участниках Содружества.

По мнению специалистов, благодаря своей гибкости и оперативности образование взрослых - именно та сфера, которая соответствует времени и откликается на изменяющиеся запросы общества.



Как сообщает БЕЛТА, проект плана, выносимый на рассмотрение экспертов, разработан Институтом образования взрослых Российской академии образования и Советом по сотрудничеству в области образования государств-участников Содружества. К числу основных его мероприятий относятся разработка основных принципов согласованной политики стран СНГ в сфере образования взрослых, формирование нормативно-правовой базы, организационно-управленческое обеспечение развития, проведение согласованной политики в области подготовки и повышения квалификации кадров, активизация просветительской деятельности.

