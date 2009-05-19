Эксперт: Скорее всего, в летние месяцы будет вынесен запрет на купание в Цнянском водохранилище

В дни пик на пяти здешних относительно небольших пляжах до 5000 отдыхающих — негде яблоку упасть.

— Несколько недель назад мы уже были здесь и выдали предписания предприятиям — водопользователям пляжей, а также некоторым службам о том, что нужно сделать к открытию сезона, — поясняет газете Рэспубліка Галина Мартьянова, заведующая отделом коммунальной гигиены Центра гигиены и эпидемиологии Советского района Минска. - Сразу видно: поработали они неплохо.



— Поскольку пляжных зон отдыха на водохранилище пять, проб берется столько же, — поясняет Галина Мартьянова, пока ее коллега заполняет емкости. - В ближайшие три дня лаборатории будут проведены бактериологические анализы на наличие термотолерантных и общих колиформных бактерий и санитарно-химические, которые расскажут о прозрачности, цветности воды и других ее характеристиках. Определение элементов токсических мы не проводим, поскольку промышленных стоков водохранилище нет. А вот так называемая проба на форму "000" — холерный эмбрион - производится обязательно. Нынешняя весна выдалась прохладная, поэтому первые заборы воды делаем только сейчас, хотя обычно стартуем уже апреле.





— Для того чтобы повысить водообмен и снизить вероятность застаивания и цветения на Цнянском водохранилище, водопользователями установлен более мощный насосный агрегат и подготовлен механический комплекс для уничтожения водной растительности, — рассказывает Галина Мартьянова. - Но, думаю, это не принесет желаемого эффекта: низкая скорость течения, небольшая глубина и высокая температура воздуха все равно могут повлиять на качество воды и в летние месяцы запрет на купание будет вынесен, как обычно.

