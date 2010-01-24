Эксперт: После появления студенческой деревни в Минске цены на съемное жилье упадут на 30%

Будущая студенческая деревня производит впечатление застройки этакого элитного квартала.

Для первых новоселов ключи от комнаты – лучший подарок в канун дня всех Татьян – неофициального праздника всех студентов. Оформление подарка для многих оказалось сюрпризом.

Татьяна Кацюра, студентка второго курса факультета международных отношений Белгосуниверситета:

Для меня это было что-то! Казалось: где я нахожусь?! Где-то далеко! Ну а вообще условия здесь, в 11-ом, намного лучше. Вот сами видите – комнаты такие красивые, светлые, приятные. Кухня, ванная, туалет находятся в одном блоке – огромное преимущество.

Знаменитые общежития коридорного типа рискуют заполучить серьезного конкурента. Новая деревня по перспективному размаху площадей действительно впечатляет. За ценой не постояли: этот корпус обошелся государству в 45 миллиардов. В итоге здесь будут жить и учиться около семи тысяч студентов. Есть все условия: от спортзала до бесплатного интернета.

Юлия Середович, студентка четвертого курса факультета международных отношений Белгосуниверситета:

В наше время очень сложно найти подходящую литературу, а с помощью интернета можно найти и книги, и различные источники. Тем более что здесь есть такие замечательные компьютерные классы, интернет бесплатный. Не каждый же сейчас может себе позволить персональный компьютер.

Как известно, инвестиции в молодых и талантливых лишними не бывают. В итоге – решение, пожалуй, самого больного вопроса - с жилплощадью - для многих нашлось. Госпожа удача, а порой и работа в стройотряде, компенсировали воистину спартанские условия прошлой жизни на съемной квартире.

Андрей Исаеня, студент первого курса юридического факультета Белгосуниверситета:

Около 150 долларов в месяц платил. Жил с хозяйкой в трешке. Тяжелые условия были. В одиннадцать обязательно чтобы был дома. В холодильнике выделяла только одну полку.

Евгений Бабак, студент первого курса юридического факультета Белгосуниверситета:

На двоих снимали однокомнатную квартиру, каждый платил сто долларов. Там хрущевка старая, окна старые, балкон не застеклен. Приходилось включать обогреватель на ночь.

Зато здесь, на Дзержинского, парни в прямом смысле слова сорвали джек-пот. Заселились еще в воскресенье одними из первых, быстро оформились. Вдобавок ко всему досталась самая большая комната. Большой комнате – большой холодильник. Хотя соседей обстановкой кухни тоже не обидели.

Андрей Исаеня:

Тут есть рядом магазин - через дорогу перейти. Сколько в день? Ну, если есть еда у соседа – ничего не трачу, если нет – хлеба купить, молока. 12 тысяч – полтора дня жизни студенту.

А здесь дни уже не считают – доживают студенческую пятилетку в трехкомнатных блоках. Зато опыта в экстремальной для здоровья кулинарии им не занимать. Пятый курс уже знает, что дважды-два – это четыре, а макароны каждый день – проблемы с желудком.

Татьяна Радюк, студентка пятого курса филологического факультета Белгосуниверситета:

Они хотят чего-то вкусного, быстрого, чтобы долго не стоять у плиты. Пришел, приготовил тот же ролтон, водичкой залил – и все нормально. А когда у некоторых проблемы со здоровьем появляются, приходит осознание того, что лучше готовить здоровую пищу. Супчики, котлетки.

Главное – есть, за что себя порадовать хорошим обедом. Если говорить о социальном комплекте студента ВУЗа, не стоит забывать и о стипендии. Тем более что о ней не забывает и государство. Ежегодная январская прибавка – не в разряде приятных мелочей. Помогает и материально, и на психологическом уровне.

Татьяна Радюк:

Всем хочется, чтобы она была больше и больше, но, естественно, она помогает. Сам день стипендии - это праздник, когда заработанные своим умом, трудом, может кто-то скажет что ни за что деньги. Но кажется, что это свое. Не то, что тебе дали родители, а ты заработал сам.

Прибавка этого года, к слову, покрывает половину месячной платы за комнату. Но не сравнима с сотнями долларов за аренду квартир. Которые, особенно в конце лета, особенно больно бьют по карману в первую очередь родителей. И здесь дело не в алчности агентств недвижимости – работают простейшие законы экономики, которые после появления студенческой деревни в полном объеме начнут движение вспять. К примеру, однокомнатная квартира в столице станет намного доступнее.

Владимир Чернушевич, директор агентства недвижимости:

Рыночные механизмы однозначно сработают. Спрос уменьшится, соответственно и цена уменьшится. Я думаю, что на процентов 20-30 однозначно уменьшится цена. И я считаю, что 200 долларов – это тяжело конечно для студента. И если этот вопрос будет решен, то на 20-30 процентов снизится цена, а может и больше.

Таким образом, студентам удается регулировать не только рынок труда, но и недвижимости. И новый уникальный молодежный комплекс на проспекте Дзержинского – ни много ни мало еще один градообразующий объект. В этом году студдеревню пополнят еще два современных общежития. Всего их будет восемь. А вместе с ними появятся поликлиника и физкультурно-оздоровительный центр.

Алексей Мартиненок, Валерий Науменко и Игорь Пучков.