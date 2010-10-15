Эксперт: Оптимальная температура при хранении картофеля – +2-5 градусов, влажность - 90%

15 октября в Беларуси завершилась уборка картофеля. Все области собрали свой второй хлеб с полей, последними положили урожай в закрома в Брестской и Гродненской областях. Более 900 тысяч тонн уже в активе нового урожая.

Аграриям в этом году пришлось поработать в ускоренном темпе. Это связано с похолоданием и ночными заморозками, которые могли привести к потере урожая. Ценность второго хлеба сейчас особенно велика. Его экспортная стоимость за сезон выросла вдвое.

В этом году картофель из привычного «второго хлеба» может превратиться в вип-продукт. Аппетит подогревает дефицит. В России, например, из-за засухи – неурожай картофеля. Растет спрос, а вместе с ним и цены. Но белорусской бульбы, как видно, хватит и всю страну, и соседей накормить.

Уборка картофеля в Беларуси финиширует. Более 70 тысяч тонн – лепта северного региона. В этом хозяйстве в Витебском районе популярный овощ занимает 220 гектаров. В закромах уже – 3,5 тысячи тонн. Для аномально жаркого лета – это агрономический рекорд.

Наталья Тарасова, агроном СПК «Ольговское»:

Сейчас самая главная такая задача стоит – сохранить то, что мы получили.

Собранный картофель здесь пускают на новые линии по фасовке и сортировке. За сохранность урожая не волнуются. Регулирование температуры хранения под силу самим аграриям.

Василий Сидоров, заместитель председателя СПК «Ольговское»:

Оптимальная температура при хранении картофеля – это 2-5 градусов плюсовой температуры и, соответственно, при влажности порядка 90%. Соблюдение таких условий позволит нам максимально сохранить весь заложенный картофель.

Почти миллион тонн – цифра, которая волнений не вызывает. Наоборот, открывает новые возможности продаж за рубеж. Кстати, за сезон экспортный ценник на картофель вырос вдвое. Основным заказчиком нашего второго хлеба традиционно остается Россия. Поэтому на восток пойдет и часть нашего урожая.

Василий Павловский, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы около 200 тысяч тонн имеем возможность реализовать на экспорт. Картофель, который выкапываем, отправляем на сортировочный комплекс. Он дорабатывается. Есть ряд контрактов, по которым мы на этой и на следующей неделе будем реализовывать на экспорт. Потому что деньги хорошие и их надо заработать.

Эксперты прогнозируют, что цены на картофель поднимутся еще выше. Возможности заработать на экспорте белорусы не упустят. На Витебщине, например, на будущий год картофельные посевы планируют увеличить вдвое.

Яна Шипко, Алексей Мартиненок, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ