Эксперимент белорусских и российских генетиков продолжается

Белорусские ученые продолжают операции по вживлению человеческого гена в ДНК коз. Второе пополнение у прооперированных животных ожидается 30 апреля, а третье - в первой декаде мая.Напомним, что в результате 80 операций генетики получили первых двух козлят. В настоящее время ученые наблюдают за первым приплодом. Пока козлята развиваются нормально, отклонений нет. Если белорусские специалисты получат подтверждение от своих российских коллег о наличии в организме животных генных конструкций, то по достижению определенного возраста они будут использованы для последующего размножения. Сейчас на уровне Совета Министров Союзного государства рассматривается ходатайство белорусских и российских ученых о продлении данной совместной программы до 2010 года.