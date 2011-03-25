Прямой эфир

Экспазіцыя, прысвечаная Шанхаю, у Мядзельскім музеі народнай славы

25 марта 2011 15:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

62 фотаработы прадастаўлены пасольствам Кітайскай Народнай Рэспублікі ў Беларусі.

Выявы прыгажэйшага горада Паднябеснай адлюстроўваюць быт і звычкі яго жыхароў, архітэктурныя традыцыі. На фотаздымках таксама павільёны сусветнай выставы «ЭКСПА». Яна праходзіла ў Шанхаі летась. «Кітайскі вугалок» у Мядзелі прабудзе да пачатку красавіка, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Валянціна Карзёнак, навуковы супрацоўнік Мядзельска музея народнай славы:
Приходят на нашу выставку и взрослые, и дети. Взрослые с одинаковым любопытством и вниманием рассматривают все картины и фотографии. А детям интересны некоторые из них. Есть робот в 6,5 метров, который выражает около 100 чувств и эмоций. И дети с большим любопытством и удовольствием рассматривают этого ребенка-робота.

# общество # Культура # Выставки # Музеи

Другие новости рубрики

Все новости
25 марта 2011 13:55

Опрос. Где, по мнению минчан, не хватает стоянок

25 марта 2011 13:54

Минский зоопарк проводит акцию по сбору средств для улучшения жилищных условий индийских дикобразов

25 марта 2011 13:46

Выставка «Хищник – жертва» в галерее Щемелева в Минске