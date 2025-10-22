Экскурсия для многодетных семей прошла во Дворце Независимости

Особенным подарком для многодетных стал теплый прием во Дворце Независимости. 22 октября здесь приветствовали мам, пап и их детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многодетным семьям в Беларуси уделяется особое внимание. Забота о них – это приоритет государственной политики, инвестиции в будущее страны. Всего более 100 человек посетили залы Дворца Независимости. Среди них обладательницы правительственных наград и почетных званий, а также женщины, награжденные орденом Матери.

Янина Исаевич, многодетная мать: Неважно, сколько детей, у меня их пятеро, но, выражаясь сегодняшним языком, это крутой квест, который начинаешь проходить. Вроде бы с одним это одни эмоции, второй ребенок – это уже что-то другое. Когда уже трое и более, это уже такая налаженная работа. Я уже давно хотела бы сюда попасть. Поэтому, когда предложили и можно было еще взять старшую дочь, конечно же, мы воспользовались.

Гостей впечатлил буквально каждый пункт маршрута. Перед ними были открыты практически все залы Дворца Независимости. Дети в восторге от массивных люстр и светлых залов, а взрослые обращали внимание на интерьеры кабинетов, где принимаются важные политические решения.

Галина Чернявская, многодетная мать: Восхитительно, очень красиво, очень богато. Очень горда за нашу страну, за нашу Республику Беларусь, что у нас есть такой Дворец Независимости.

Наталья Михайлец, многодетная мать:

Нас больше всего впечатлил, во-первых, первый зал, когда в 2015 году Нормандская четверка приезжала, и Каминный зал, который мы тоже непосредственно всегда видим по телевизору, когда приезжают главы государства и в неформальной обстановке там встречаются.

Каждый участник экскурсии мог представить, что задает вопрос на важной пресс-конференции, выступает за трибуной или получает государственную награду. Кто знает, возможно, у многих это все впереди.