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Эксклюзивные выступления и угощения. Чем ещё удивляли гостей татары и башкиры на фестивале культур в Гродно?

10 июня 2024 12:44
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Шикарные костюмы и украшения. Богатый репертуар. Татары и башкиры в фестивальной семье с 1998 года. Каждый раз старожилы готовят эксклюзив с перчинкой, проведут на своем подворье сабантуй и угостят от души фирменным чак-чаком и эчпочмаком. А еще специально перевели на родной язык легендарную песню – «Будьте здоровы, живите богато». Споем вместе.

Эксклюзивные выступления и угощения. Чем ещё удивляли гостей татары и башкиры на фестивале культур в Гродно?-1

Эльвира Левшевич, председатель Международного общественного объединения «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма»:
Мы приготовили свои народные песни, башкирские народные песни, татарские. К фестивалю мы выучили белорусскую народную песню, для нас это было очень волнительно, потому что мы эту песню перевели на свой язык. Для жениха и невесты у татар и башкир принято угощать медом, а потом, чтобы жизнь пошла как по маслу, угощают маслом, у татар традиционно чак-чак, у башкир – баурсак.

Страна огней! Своим колоритом зажгут гостей и азербайджанцы. В их танцах – темперамент горцев и жгучая любовь. Палитра чувств, которая растопит сердца.

Эксклюзивные выступления и угощения. Чем ещё удивляли гостей татары и башкиры на фестивале культур в Гродно?-4

Олеся Косойкина, руководитель ансамбля «Сары Гялин»:
В Азербайджане очень много легенд «Сары Гялин». Это переводится как «желтая невеста», но также «златовласая невеста». В каждом районе, городе есть своя легенда о желтой невесте. Одна из легенд – это девушка, которую не выдали за любимого жениха.

Эксклюзивные выступления и угощения. Чем ещё удивляли гостей татары и башкиры на фестивале культур в Гродно?-7

Давуд Закирзаде, руководитель студии танцев «Кавказ»:
На концерте, а также в нашем подворье много ярких номеров танцевальных, большая, красочная и вкусная кухня. Мы рады каждому гостю.

Эксклюзивные выступления и угощения. Чем ещё удивляли гостей татары и башкиры на фестивале культур в Гродно?-10

Программа фестиваля насыщенная! Город мастеров в парке Жилибера – маст-хэв для гостей. Здесь можно познакомиться с ремесленниками со всей страны и найти оригинальный хендмейд и подарки! Валентина Межво завсегдатая праздника. Ее куклы – княгини Радзивилл и славянские берегини – само очарование.

Подробности в видео.

# Фестиваль # общество # Анастасия Макеева

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