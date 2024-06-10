Эксклюзивные выступления и угощения. Чем ещё удивляли гостей татары и башкиры на фестивале культур в Гродно?

Шикарные костюмы и украшения. Богатый репертуар. Татары и башкиры в фестивальной семье с 1998 года. Каждый раз старожилы готовят эксклюзив с перчинкой, проведут на своем подворье сабантуй и угостят от души фирменным чак-чаком и эчпочмаком. А еще специально перевели на родной язык легендарную песню – «Будьте здоровы, живите богато». Споем вместе.

Эльвира Левшевич, председатель Международного общественного объединения «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма»:

Мы приготовили свои народные песни, башкирские народные песни, татарские. К фестивалю мы выучили белорусскую народную песню, для нас это было очень волнительно, потому что мы эту песню перевели на свой язык. Для жениха и невесты у татар и башкир принято угощать медом, а потом, чтобы жизнь пошла как по маслу, угощают маслом, у татар традиционно чак-чак, у башкир – баурсак.

Страна огней! Своим колоритом зажгут гостей и азербайджанцы. В их танцах – темперамент горцев и жгучая любовь. Палитра чувств, которая растопит сердца.