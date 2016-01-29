Эксклюзивное интервью. Программа «Утро. Студия хорошего настроения» поздравила Лидию Ермошину с Днём рождения

Ваш «зимний» День рождения – скорее больше плюсов или минусов? Как у Вас проходит День рождения?

Лидия Ермошина, Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, заслуженный юрист Республики Беларусь:

В разные периоды всё было по-разному. Наверное, большую часть моей жизни – это был огромный минус, потому что в те годы (я имею ввиду время до «перестройки», по сути дела, до того, как у нас началась коммерческая деятельность и цветы стали доступны даже в январе), – я просто-напросто была лишена букета цветов в свой День рождения. Я страшно завидовала тем, кому можно было нарвать в палисаде. Потому что это было единственный доступный букет, который вырос в тот сезон, когда ты родился. Честно говоря, мой первый муж меня поразил исключительно тем, что он умудрился в январе где-то срезать какие-то каллы в горшках. И принести вот этот свежий букет в январе – тогда это было очень круто в те времена. Поэтому это был очень «сильный» подарок, который просто поразил. Затем, в принципе, меня мой День рождения в январе стал устраивать. В январе не так много праздников. Ну, хотя мы миновали Новый год, но это ещё раз лишний повод собраться с друзьями.

Вы говорите про цветы. А нам стало интересно: а какие цветы всё же Ваши любимые?

Лидия Ермошина, Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, заслуженный юрист Республики Беларусь:

Я хочу подчеркнуть, что всё-таки я люблю цветы сезонные: те, которые выросли в данный момент и являются естественными – тюльпаны, ирисы. Это замечательное сочетание. Особенно, жёлтые тюльпаны и ирисы. Практически как летом ромашки и васильки.

С чего начинается Ваше утро?

Лидия Ермошина, Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, заслуженный юрист Республики Беларусь:

Вы очень, кстати, украшаете моё утро. Потому что именно под Вашу передачу («Утро. Студия хорошее настроения» ) я, например, встаю и делаю зарядку. С этого начинается моё утро. Я варю себе кофе, я пью его. Я собираюсь на работу, одеваюсь, что-то делаю по дому, если у меня есть ещё время, я могу ещё что-то погладить, то, что с вечера высохло. Потому вы создаёте тот нужный тон, благодаря которому моё утро меня уже заряжает на позитив.

А кто первый Вас обычно поздравляет?

Лидия Ермошина, Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, заслуженный юрист Республики Беларусь:

Хотелось бы сказать, что сын, но это не всегда бывает. В основном, это звонок моей подруги. Мы с ней ходили даже в один детский сад, не говоря уже о том, что в один класс школы. И, конечно, звонят из Калининграда мои студенческие подруги. Несколько раз в году мы созваниваемся: в их День рождения, в мой День рождения и в Новый год.

Какой подарок был бы для Вас самым долгожданным?

Лидия Ермошина, Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, заслуженный юрист Республики Беларусь:

Нет долгожданных подарков. Вообще, мне уже, собственно, и не нужны подарки.

Для меня самое главное – это внимание. Люди, которые тебе приятны, которые тебе дороги, не обязательно родные и близкие. Уже не много с каждым годом становится. Но очень много приятных людей, с кем ты сталкивался по работе, по жизни. Которые помнят, и это является, по сути, самым главным.

Вообще, я думаю, что подарки – это всё очень условно. Это не показатель любви к человеку. Всё же я думаю, что добрый взгляд, хорошая улыбка, тёплое слово, поддержка в трудную минуту – это всё намного важнее.

Для каждой женщины очень важно, чтобы её любили и любила она. Вы уже сказали о Вашем первом муже, который «сразил» Вас букетом цветов.

А вообще, чем ещё можно «сразить» Вас? Вы всё же женщина сильная. А с сильными женщинами мужчинам бывает трудно.

Лидия Ермошина, Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, заслуженный юрист Республики Беларусь:

Наверное, в молодости, когда меня можно было «сразить», я отнюдь сильной не была. Потому я не думаю, что здесь были какие-то серьёзные моменты. Да и в годы моей молодости – это период сплошного дефицита – так легко было доставить удовольствие. Главное достать то, что доставляет удовольствие. Вполне возможно, это была курица или кусок мяса. Или бутылка шампанского. Я уже не говорю о срезанных цветах. Но я думаю, что любовь – это и есть то чувство.

Почему обязательно любовь – это мужчина и женщина? Почему обязательно любовь? Может быть даже и не любовь, а то, что в песне поётся: «сильнее страсти, больше, чем любовь». Это какие-то очень близкие привязанные отношения, когда люди по-настоящему дороги друг другу.

И это, наверное, самое главное, что потом остаётся в жизни, когда уходят те самые «страсти», которыми живёт молодость.

Вас всё время можно увидеть с улыбкой на лице. Дорогого оно стоит? Или это такой оптимистический девиз, которому Вы всё время следуете, Вы такой оптимистичный человек по натуре.

Лидия Ермошина, Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, заслуженный юрист Республики Беларусь:

Я бы не сказала, что я настолько оптимистична. Но я хочу сказать, что любой человек должен за собой следить. Кто-то считает, что «следить» – это безумно хорошо выглядеть с точки зрения самого человека: быть всегда накрашенным, хорошо одетым и т.д.

Я считаю, что «следить» за собой – это быть в настроении, которое доставляет удовольствие другим людям. А поскольку улыбка всегда доставляет удовольствие, – это, пожалуй, самый короткий путь к сердцу другого человека. Я стараюсь улыбаться!

Насколько тяжело человеку Вашей профессии, Вашей занятости, статуса, положения, – сохранить всё-таки крепких и надёжных людей рядом.

Лидия Ермошина, Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, заслуженный юрист Республики Беларусь:

Мне казалось, что раньше у меня были только друзья. Теперь я прекрасно понимаю, что у меня могут быть и друзья, и недоброжелатели. Я не говорю о врагах, личных врагов у меня нет и не может быть.

Я думаю, всё зависит от желаний: когда люди всё переносят именно на какие-то статусы, – это обыкновенное нежелание поддерживать эти отношения.

Людям всегда нужно задуматься, прежде всего, о своей старости. Поверьте мне, дети идут, внуки тоже. А подруги… Подруги остаются всегда!

О Вас сложилось мнение как о человеке, который всегда говорит то, что думает. Легко ли поддерживать отношения человеку, который всегда говорит то, что думает? Может, это небезопасно для дружбы?

Лидия Ермошина, Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, заслуженный юрист Республики Беларусь:

Нужно выбирать правильных друзей. А если этот человек «не твой», и ты не можешь ему говорит всё, значит, просто-напросто, эти отношения не надо поддерживать.

Есть люди «твои» и «не твои». Если ты поддерживаешь отношения только потому, что они выгодны, статусные, либо он тебе что-то даёт… У нас, к сожалению, есть такое: «А чего мне с ним дружить? А толку-то от этого? Какая мне от этого выгода?» Ну, разумеется, тогда это не дружба. Тогда нужно постоянно притворяться.

Вы любите путешествовать…

Лидия Ермошина, Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, заслуженный юрист Республики Беларусь:

Каждый человек чем-то интересуется. Кого-то увлекает спорт, кто-то «шопоголик». Я равнодушна к приобретению вещей, к нарядам. Меня нельзя назвать спортсменом, в том смысле, что я не представляю, как можно болеть за что-то там… Но у меня всегда вызывало интерес всё то, что связано с культурой. Поэтому для меня если туризм связан с какими-то историко-культурными ценностями, – это для меня интересно. Как интересны книги, как интересен театр, как интересна живопись. Поэтому все, что связано с такими глобальными чертами, составляющими основу культуры человека, – мне это интересно, дорого. И я прекрасно понимаю, что это останется со мной на всю жизнь. Понимаете, сапоги, платье – износятся. Деньги ты тоже потратишь. А это – от тебя никуда не уйдёт.