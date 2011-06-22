Экс-разведчик: Информация о подготовке нападения на протяжении долгого времени ложилась на стол Сталину, но он мер не принимал

В преддверии 70-й годовщины начала Великой Отечественной войны Служба внешней разведки России рассекретила документы, поступившие в Кремль в период с 1938 по 1941 годы. Эти разведданные позволяли руководству страны сделать однозначный вывод о неизбежности нападения Германии на СССР.

Эти материалы дают возможность читателю сделать собственные выводы о роли разведки в информировании руководства страны, о подготовке фашистов к нападению на СССР, и о личной ответственности Иосифа Сталина за бездействие, которое поставило на край гибели нашу страну в первый период войны, а также о причинах чудовищных людских потерь, которые понес советский народ в этой войне. Кроме того, по-новому можно взглянуть на миф о внезапном нападении на СССР фашистов, который долгие годы являлся ширмой, скрывающей правду. Об этих исторических фактах, а также вновь публикуемых СВР материалах в интервью РИА Новости рассказал Лев Соцков.

Лев Филиппович Соцков, генерал-майор СВР в отставке, кадровый разведчик, составитель сборника «Агрессия» Лев Филиппович Соцков:

Эта книга вскрывает закулисье европейской политики и показывает, насколько руководство СССР было информировано о тех процессах, которые происходили в Европе. Документы бесстрастно показывают, в какой мере советская разведка выполнила свою функцию заблаговременного информирования руководства СССР о процессах и изменениях, происходивших в международной обстановке. Квинтэссенцией книги являются архивные материалы с января по июнь 1941 года, рассекреченные СВР.

Рассекреченные материалы свидетельствуют о том, что по каналам разведки шла всеобъемлющая и полная информация о подготовке фашисткой Германии к нападению на СССР.

В Кремль шла информация из аппаратов рейхсмаршала Германа Геринга и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

Наш агент из штаба ВВС Германии "Старшина" сообщил о том, что все приготовления к вторжению закончены и вермахт ждет приказа о нападении. Из аппарата Гиммлера советский агент "Брайтенбах" также сообщал информацию, которая однозначно свидетельствовала о подготовке к нападению. Кроме того, разведкой были перехвачены шифр-телеграммы из Финляндии, Румынии, Венгрии, Италии - стран, которые были союзниками Германии. Они читаются с большим интересом, и после их прочтения не остается никаких сомнений, что политическое и военное решение о нападении на СССР Гитлером уже было принято. Например, финны докладывают, что они уже готовы блокировать Ленинград с севера, что у них идет мобилизация, а командный пункт финской армии перебазирован в бункер под Хельсинки.

Информация шла не только из резидентур, а также из периферийных органов госбезопасности Украины и Беларуси. Постоянно в центр шли доклады о том, что в приграничных с Россией территориях идет постоянное пополнение немецких частей боевой техникой и людьми, готовятся средства переправ, полевые аэродромы, а с начала июня пошли телеграммы о том, что немцы складируют боеприпасы прямо на грунт, что для военного человека означает, что время уже идет на дни.

Вся сумма рассекреченных материалов свидетельствует о том, что руководство Рейха приняло политические и военное решение о нападении на СССР.

Кроме того, в Москве даже знали о группировках и направлениях удара немецких войск. Так группа армии "Север" через Прибалтику должна была захватить Ленинград и после этого повернуть на Москву. "Наводить порядок в Ленинграде" планировалось уже финскими войсками во главе с Маннергеймом. Таким образом, документы СВР четко и выпукло показывают всю ситуацию по подготовке Германии к нападению.

Вся эта информация о подготовке нападения на протяжении долгого времени ложилась на стол Сталину, но он мер не принимал. Сталину докладывалось все, и он был в курсе всех событий. Только уже непосредственно под нажимом тогдашнего военного руководства и лично начальника Генерального штаба Георгия Жукова, в самый канун войны вечером 21 июня удалось убедить Сталина привести все войска в боевую готовность. Но опоздали. К моменту нападения мы не были готовы. Хочу обратить внимание на директиву отосланную в войска, в которой говорилось, что в ночь на 22 июня может произойти внезапное нападение!!! Если нападение может произойти, то какое оно внезапное?

Можно предположить, что Сталин больше всего боялся обвинений в развязывании войны, в первом шаге. Да, Сталин, видимо боялся. Другим ничем объяснить его действия нельзя.

Я надеюсь, что люди будут понимать, что разведка - тот инструмент, без которого не обойтись государству, претендующему на значимую роль в международных делах. Но подчеркну, что миллионером, работая в разведке, никогда не станешь.