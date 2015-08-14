Экс-председателя Белкоопсоюза приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Новости Беларуси. 12 лет лишения свободы и конфискация всего имущества. Верховный суд Беларуси вынес приговор экс-председателю Белкоопсоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергея Сидько признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и получении взяток.

Также он лишен права занимать соответствующие должности в течение 5 лет и должен выплатит штраф в размере 500 базовых величин.

Летом минувшего года Комитет госбезопасности пресек противоправную деятельность группы сотрудников Белкоопсоюза, которые занимались вымогательством денег за продажу инвесторам земельных участков и объектов недвижимости. Незаконные вознаграждения достигали 500 тысяч долларов.