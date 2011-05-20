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  • Экс-кандидат в Президенты Беларуси Владимир Некляев приговорен к 4 годам лишения свободы с отсрочкой, Виталий Рымашевский – к 2 годам условно

Экс-кандидат в Президенты Беларуси Владимир Некляев приговорен к 4 годам лишения свободы с отсрочкой, Виталий Рымашевский – к 2 годам условно

20 мая 2011 17:10
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Вынесены приговоры экс-кандидатам на президентский пост Некляеву и Рымашевскому, а также еще 4 фигурантам судебного разбирательства, касательно беспорядков 19 декабря.

Остальных фигурантов дела приговорили к условным срокам от одного года до двух лет. Все они признаны виновными по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Напомним, этот судебный процесс начался 5 мая и проходил в открытом формате. На оглашении приговора присутствовали представители дипмиссий, СМИ, а также наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ, приглашенные белорусской стороной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Кожевников, государственный обвинитель:
В материалах дела содержится достаточно доказательств вины обвиняемых в совершении данного преступления.
Что касается наказания, назначенного обвинением, то хочу отметить, что максимальная санкция по данной статье – 3 года. Поэтому применение к обвиняемым меры уголовной ответственности в виде отсрочки исполнения наказания уголовного неприменения наказания соответствует тяжести преступления и цели уголовной ответственности.

# общество

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