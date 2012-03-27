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Экс-главу разведки Польши обвиняют в организации на территории страны секретной тюрьмы ЦРУ

27 марта 2012 10:04
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Новости Польши. В секретной тюрьме ЦРУ, организованной Збигневом Сементковсковым, американские силовики, предположительно, пытали захваченных в Афганистане боевиков. В частности, в вину высокопоставленному польскому чиновнику вменяется превышение полномочий и нарушение международного права – в «незаконном лишении свободы» и «использовании физических наказаний» в отношении военнопленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Следствие по делу о секретных тюрьмах ЦРУ на территории республики Польши идет с 2008 года, однако Агентство разведки до недавнего времени отказывалось предоставлять прокуратуре сведения относительно такого рода сотрудничества.

# общество # Збигнев Сементковсков

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