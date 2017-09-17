Экономика и культура: какие связи развивают Беларусь и Ростовская область

Новости Беларуси. В Ростове-на-Дону прошел XII фестиваль «Молодежь – за Союзное государство». Музыкальный форум соединяет творчество юношества обеих стран и призван открывать новые таланты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Разумеется, музыкальной составляющей контакты Беларуси и России не ограничиваются. Развитие региональных связей идет на пользу выстраиванию экономических мостов. Имеющийся товарооборот в 350 миллионов долларов хотят увеличить до полумиллиарда. Есть все предпосылки для этого. Ростовская область в этом году – еще рекордсмен по намолоту в России. А победитель-механизатор работает на белорусском комбайне «Полесье». Вот уж действительно гулял и пел казачий Дон на неделе. 3 сотни молодых и талантливых из всех уголков Союзного государства в двенадцатый раз приехали на ростовские земли, показать на что способны. Начинающим вокалистам в поддержку именитые артисты – Алена Ланская, Александр Панайотов. Их выступления – этакий мастер-класс для двадцатки финалистов.

Александр Панайотов, певец (Россия):

Сегодня я спел со сцены песню «Я непобедим». Всегда нужно оставаться непобедимыми, потому что, бывает, двери закрываются, бьешься как рыба об лед и ничего не получается, но нужно верить в свою мечту. Фестивалит молодежь почти неделю, потому имя победителя узнаем только завтра, но Бессарион Чохоевич, тот самый человек, стоявший у истоков фестиваля, сегодня уверяет: главное на этой фестивальной сцене – не победа, а гармоничное звучание и дружба нового поколения белорусов и россиян. Она позволяет строить, а главное – реализовывать не только культурные совместные планы.

Бесарион Месхи, ректор Донского государственного технического университета:

Я предложил в свое время создание совместных научных школ и защитных диссертационных советов. Мы над этим сегодня работаем, и если удастся согласовать в этом плане – конечно, это будет хороший результат. На хороший результат в экономических отношениях не то, что надеются, рассчитывают, в Торгово-промышленной палате Ростовской области. За прошлый год мы наторговали почти на 350 миллионов долларов. В этом году планируем достичь уже полмиллиарда.

Светлана Абдулазизова, заместитель главы Торгово-промышленной палаты Ростовской области Российской Федерации:

Показатели торгово-экономические и товарообротность говорит о том, что у нас есть перспектива в развитии. Только за прошлый год мы приросли на 20%. Строительная техника, безусловно, нам интересна, ну и продукты питания, объем поставок молочной продукции белорусского производства увеличивается каждый год.

Сегодня Ростов-на-Дону весь буквально в лесах, перекопаны улицы – город приводят в надлежащий вид перед Мундиалем. Всем миром ростовчане строят новый стадион и ремонтируют дороги. Алена Сырова, СТВ:

Белорусы тоже помогают ростовчанам готовиться к грядущему чемпионату мира по футболу. Так, совсем скоро в этом плотном потоке транспорта появятся 75 новехоньких МАЗов. Кстати, одержать победу на поле, правда, в битве не за футбольный кубок, а за урожай, помогли ростовчанам тоже наши соотечественники. 13,5 миллионов тонн зерна – абсолютный рекорд среди областей бескрайней России намолотили в том числе и на наших комбайнах. Крупнейший на всем Юге России дилер сельхозтехники в феврале этого года заменил в линейке комбайны российского производства на наш «Гомсельмаш». На сегодняшний день хозяев обрели 172 «Полесья». Еще один опытный образец проходит испытания в полях местного фермера.

Сергей Суховенко, руководитель компании поставщика сельскохозяйственной техники (Ростов-на-Дону):

Работал в сравнении с комбайнами ведущих зарубежных производителей. Есть большая вероятность, что клиент захочет оставить его у себя в хозяйстве. Кстати, сам дилерский центр видит в «Полесье» большой потенциал и подготовил ряд предложений к производителю, осталось только дождаться личной встречи. Эти кадры ежегодно облетают мировые СМИ. Уникальная в своем роде гонка на тракторах собирает в чистом поле около 20 тысяч зрителей. Гоняют здесь на наших «Беларусах». Один из них – абсолютный рекордсмен, разгоняется до 130 километров в час. Но для Сергея Александровича, фермера со стажем, скорость в технике – вовсе не главный показатель. В приоритете доступность и надежность.