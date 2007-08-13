Экономичная и бережливая подготовка к зиме

Одна из основных городских программ в подготовке к зиме - оснащение всех минских квартир счетчиками учёта расхода воды.

За два года в столице их планируют установить более семисот тысяч. Однако планы коммунальщиков и некоторых жильцов пока не совпадают. Более 90 тысяч минчан еще не определились - начать экономить сейчас или же подождать

Коммунальщики готовятся к зиме. Ремонтируют кровли, подъезды, утепляют фасады домов. 70% запланированных работ уже выполнено. Однако из 126 организаций, эксплуатирующих жилой фонд, паспорта готовности получили только 27. Это всего 17%.

Особое внимание - энергосберегающим мероприятиям. Первое, что нужно сделать - утеплить фасады домов. Эта работа выполнена почти на 70%. Еще одна задача - модернизировать теплоузлы.

Не на последнем месте и капитальный ремонт жилого фонда. В планах этого года - обновить 500 квадратных метров жилья. По итогам девяти месяцев планируется выйти на 400 квадратов - это, по словам специалистов коммунального хозяйства, неплохой показатель. Однако проблемы есть. Например, с обследованием домов, которые ставятся на капремонт. На основании таких результатов составляется проектно-сметная документация. Если чего-то не учесть, на ремонт дома потребуются и дополнительные финансы и дополнительное время. Как следствие - жалобы и недовольство жильцов.

Впрочем, иногда в затягивании сроков капремонта виноваты сами минчане. Например, коммунальщики называют инцидент с домом по улице Якуба Коласа, когда из-за недопуска в одну из в квартир, жильцы всего подъезда год жили без газа. Еще одна насущная проблема для коммунальных служб - оснащение квартир приборами учета воды. Темпы их установки снижаются.

Такое положение дел, коммунальщики связывают с периодом отпусков . Однако успокаиваются не собираются. Намерены цифрами убеждать минчан в необходимости установки подобных приборов.

Если же такие методы не дадут результата, придется принимать более координальные меры - считают коммунальщики. Одно из предложений - поднять оплату за воду для тех, жильцов, которые не желают устанавливать подобные приборы.

