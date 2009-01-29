Экологическую классификацию транспортных средств предлагают ввести в этом году министерство природы и Минтранс

Главное – снизить вредные выбросы и ограничить ввоз в нашу страну автомобилей низких экологических классов. Для таких машин в европейских странах весьма проблематично попасть в курортные зоны, заповедники и исторические места. Кроме того, отметили в Минприроды, чтобы уменьшить загрязнение воздуха и защитить озоновый слой, к 1-му сентября перерегистрируют газоочистные установки, а биогазовых и ветроэнергетических построят больше. В 2009-м их будет пять.