Экологический конкурс ждет своих победителей

Министерство лесного хозяйства Беларуси объявило республиканский детский экологический конкурс <Квiтней, мой лес>. Конкурс организован для учащиеся средних школ, школьных лесничеств, гимназий, лицеев и колледжей. Мероприятие проводится при активной поддержке Министерства образования, Белорусского общества лесоводов и БРСМ и продлится до 15 октября текущего года. Главная цель - привлечь внимание подрастающего поколения к проблемам сохранения природных богатств республики.

Особенность этого конкурса в том, что он проходит в два этапа: по областям - до 31 августа и республиканский - с 31 августа до 15 октября. Заявлены четыре номинации: лучший лесной проект, рассказ, рисунок или поделка на лесную тематику, а также музыкальное произведение или театральная сценка.