Прямой эфир

Экологический дворик – рассказываем о просветительских проектах в Храме святителя Николая Японского

24 августа 2026 09:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Зеленая воскресная школа» – это проект, который реализуется минским приходом в честь святителя Николая Японского. Это не какой-то образовательный курс, а живое зеленое пространство, в котором можно научиться жить в гармонии с собой и окружающим миром. 

Храм в честь святого Николая Японского в Минске известен своими разнообразными просветительскими проектами, а еще экологической тропой, которая огибает территорию прихода. Совсем недавно, буквально месяц назад, здесь появилось еще одно образовательное и рекреационное пространство – экологический дворик. Для чего оно было создано и чему призвано научить? Об этом и не только поговорили с гостем. 

В программе «Прикосновение к свету» – иерей Алексей Мосесов, клирик прихода храма святителя Николая Японского в г. Минске.

Подробности в видео.

# Православные в Беларуси # Церковь

Другие новости рубрики

Все новости
В российских школах отменят звонки?
24 августа 2026 09:31

В российских школах отменят звонки?

Невидимый и опасный вирус. Разбираемся, как ВПЧ провоцирует рак и что с этим делать
24 августа 2026 09:11

Невидимый и опасный вирус. Разбираемся, как ВПЧ провоцирует рак и что с этим делать

Чем грозят Земле девять вспышек на Солнце?
24 августа 2026 09:02

Чем грозят Земле девять вспышек на Солнце?