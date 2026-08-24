Экологический дворик – рассказываем о просветительских проектах в Храме святителя Николая Японского

«Зеленая воскресная школа» – это проект, который реализуется минским приходом в честь святителя Николая Японского. Это не какой-то образовательный курс, а живое зеленое пространство, в котором можно научиться жить в гармонии с собой и окружающим миром.

Храм в честь святого Николая Японского в Минске известен своими разнообразными просветительскими проектами, а еще экологической тропой, которая огибает территорию прихода. Совсем недавно, буквально месяц назад, здесь появилось еще одно образовательное и рекреационное пространство – экологический дворик. Для чего оно было создано и чему призвано научить? Об этом и не только поговорили с гостем.

В программе «Прикосновение к свету» – иерей Алексей Мосесов, клирик прихода храма святителя Николая Японского в г. Минске.

Подробности в видео.