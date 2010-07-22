Экологи бьют тревогу: аномальная жара может вызвать массовую гибель рыбы в реках!

Всего пару дней температура держалась на 30-градусной отметке. После относительного затишья погода берет новую планку. Уже завтра по юго-востоку синоптики обещают 37 в тени.

А сегодня температура воздуха — как в Египте, а воды в реках — уже выше черноморской.

Василевичи — жаркий полюс Беларуси. Именно здесь 20 августа 1946 года был зафиксирован исторический максимум температуры для нашей страны — +38 градусов по Цельсию.

Василевичская агрометеостанция — одна из первых в Беларуси. Наблюдения здесь начались еще во второй половине 19 века. В этом году без рекорда тоже не обошлось.

Елена Дулуб, инженер-агрометеоролог агрометеостанции «Василевичи»:

18 июля в этом году дневная максимальная температура воздуха на нашей станции достигла +35,6 градуса. По Гомельской области это самая высокая температура.

+35, 36, 37 — температурные рекорды в прямом и в переносном смысле на себе, как никто другой, чувствуют в эти дни каменщики и бетонщики. Каждая стройплощадка — как раскаленная до бела сковорода. Чтобы обезопасить рабочих и снизить риск теплового удара, в Гомеле решили строить ночью.

Александр Ключинский начальник управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома:

Если работы проводятся на фасадах и открытых объектах, то смена начинается в 20 часов. Созданы все условия, чтобы работа была качественной и продуктивной: есть освещение, питьевая вода и так далее.

Жара вносит свои коррективы не только в планы строителей. Аграрии не выпускают стада на пастбища — животные просто не выдерживают жары. Поля выгорают. А молокозаводы недополучают сырье — надои в области уже упали более чем на 2 %.

Если сельскохозяйственный скот спасают от жары люди, то дикие животные в эти жаркие дни сами ищут спасения. Леса словно замерли: лоси и кабаны забрались в самые глухие болота и не выходят даже на кормежку. Экологи констатируют: жара побеждает браконьерство — количество нелегальных охотников в лесах снизилось до минимума.

Вячеслав Рогаль, начальник Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь:

У нас температура официально до 37, а так местами и +38 есть. Все звери в болотах. Активность браконьеров снизилась.

На местных озерах уже как на курортах. Температура воды в отдельных местах уже выше черноморской — прогревается до +28. Если не похолодает, то неизбежно сокращение кислорода в воде, а значит, и массовая гибель рыбы. Экологи усилили мониторинг за состоянием водоемов. А столбик термометра поднимается все выше: ближайшие дни обещают быть еще жарче.