Экипажи ДПС будут работать в усиленном режиме

Для снижения уровня аварийностью на дорогах столичной области создана специальная группа дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции.

До 5 июня экипажи ДПС будут по усиленному варианту ежедневно патрулировать как основные автодороги Минщины, так и все отдаленные районы.

Особое внимание - грубым нарушениям правил дорожного движения, предупреждению и пресечению случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии, без прав на управление, нарушениям скорости и правил обгона. Не останутся без внимания и нерадивые пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты. Кроме того, в ГАИ напоминают: в связи с началом школьных каникул в течение этой недели проводятся специальные комплексные мероприятия "Внимание - дети!", которые направлены на профилактику дорожно-транспортного травматизма с участием детей.