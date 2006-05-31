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Экипажи ДПС будут работать в усиленном режиме

31 мая 2006 08:46
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Для снижения уровня аварийностью на дорогах столичной области создана специальная группа дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции.

До 5 июня экипажи ДПС будут по усиленному варианту ежедневно патрулировать как основные автодороги Минщины, так и все отдаленные районы.

Особое внимание -   грубым нарушениям  правил дорожного движения, предупреждению  и пресечению случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии, без прав на управление, нарушениям скорости и правил обгона. Не останутся без внимания и нерадивые пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты. Кроме того, в ГАИ напоминают: в связи с началом школьных каникул в течение этой недели проводятся специальные комплексные мероприятия "Внимание - дети!", которые направлены на профилактику дорожно-транспортного травматизма с участием детей.

# общество

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