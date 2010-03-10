Экипаж пассажирского самолета рейса Симферополь-Киев оказался в «стельку пьян»

Медицинское освидетельствование показало алкогольное опьянение всех членов экипажа в пределах 3-3,5 промилле.

Рейс из Симферополя в Киев, который должен был состояться по расписанию утром 9 марта

в 7:30 (местного времени), был сорван.

– Не улетел по одной причине, что все до единого члены экипажа авиакомпании «Донбасс-Аэро», как говорят в народе, были «в стельку пьяные», – заявил в Верховной раде в среду депутат от коммунистической партии Украины Леонид Грач.

По словам депутата, «когда, в том числе и с участием заместителя генерального прокурора Татьяны Корняковой, которая должна была лететь этим рейсом, началось расследование, то медицинские показатели засвидетельствовали алкогольное опьянение всех членов экипажа в пределах 3-3,5 промилле».

– И это в час дня, после ночной гулянки, – подчеркнул Л.Грач.

По словам депутата, 86 пассажиров, которые должны были лететь этим рейсом, понесли соответствующие материальные убытки.

– Самое главное в этой ситуации, что когда началось разбирательство, то посмотрели, в каком состоянии находится контролирующая система, в том числе и медосмотр, стало понятно, насколько поражена вся система, что, по сути, мы не знаем, в каком состоянии находятся пилот или стюардесса, – подчеркнул Л.Грач.

Он тут же предложил усилить уголовную ответственность за пьянство за штурвалом, передает ИНТЕРФАКС.