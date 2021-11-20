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Эйсмонт: «Путин абсолютно чётко дал понять, что разговаривать нужно с Минском»

20 ноября 2021 16:31
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Новости Беларуси. Искать пути выхода из кризиса на белорусско-польской границе европейским лидерам необходимо исключительно в диалоге с официальным Минском. Детали и подоплеку звонков из Берлина во Дворец Независимости раскрыла пресс-секретарь белорусского Президента Наталья Эйсмонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попытку «навести мосты» через голову Александра Лукашенко Кремль пресек на корню. Именно тогда для Европы стало очевидно: разговаривать нужно с тем, кто реально держит ситуацию под контролем. Это же касается и остальных попыток раскачать нашу страну. По словам Натальи Эйсмонт, глава государства полностью контролирует происходящее, надежно обеспечивает безопасность. И ни шанса, ни повода развязать здесь Третью мировую войну им никто не даст.

Эйсмонт: «Путин абсолютно чётко дал понять, что разговаривать нужно с Минском»-1

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Что касается организации этих телефонных звонков, я процитирую Президента. Он вчера рассказывал об этом представителям Би-би-си, они также спрашивали. Их интересовали эти телефонные звонки. Вы помните, что двум разговорам с нашим Президентом предшествовали разговоры канцлера Германии с президентом Российской Федерации. Тогда Владимир Владимирович Путин абсолютно четко дал понять, что разговаривать нужно с Минском, в Минске находятся эти люди, которые пришли к границам Евросоюза, которых туда позвали. И разговаривать нужно с Лукашенко, который, действительно, держит всю эту ситуацию под контролем, знает ее. И с ним нужно решать Евросоюзу все эти вопросы. После этого, я так понимаю, была легкая заминка. Тогда президент Российской Федерации позвонил нашему Президенту, обозначил вот это стремление говорить о том, что происходит, какие-то искать пути выхода из сложившейся ситуации.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Наталья Эйсмонт # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Игорь Тур # Ангела Меркель # Фотофакт

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