Эйсмонт: «Путин абсолютно чётко дал понять, что разговаривать нужно с Минском»

Новости Беларуси. Искать пути выхода из кризиса на белорусско-польской границе европейским лидерам необходимо исключительно в диалоге с официальным Минском. Детали и подоплеку звонков из Берлина во Дворец Независимости раскрыла пресс-секретарь белорусского Президента Наталья Эйсмонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попытку «навести мосты» через голову Александра Лукашенко Кремль пресек на корню. Именно тогда для Европы стало очевидно: разговаривать нужно с тем, кто реально держит ситуацию под контролем. Это же касается и остальных попыток раскачать нашу страну. По словам Натальи Эйсмонт, глава государства полностью контролирует происходящее, надежно обеспечивает безопасность. И ни шанса, ни повода развязать здесь Третью мировую войну им никто не даст.