Ей суждено было стать символом вечной скорби

22 марта исполнится 65 лет хатынской трагедии. Печальную историю, известную всему миру, за эти годы не раз пытались переписать. Выяснилось: многие факты того страшного дня в свое время утаили. Тот страшный день Софья Яскевич, помнит в цвете. Это красно-черное небо она видит в снах до сих пор. Живых свидетелей трагедии сегодня уже лишь трое. Их рассказы - слезы по родным и горечь о безнаказанности виновных.



Она говорит, местные чувствовали - не с немцами, а вместе с полицаями пришла беда в деревню. Из домов враги забирали всё: вещи и документы, продукты и живность. В памяти маленькой Софьи за день до трагедии, печаль о том, что на Пасху не будет яиц и что некуда будет надеть новое платье.



Чтобы опубликовать свой архив эта женщина, сама бывшая в оккупации, ждала 30 лет. В эссе "Распятая Хатынь" она приводит документы, о которых во времена советские просто молчали. Ее книга, это рассказ о том, как собирались документы для ее первой - художественной книги. "Жаворонков над Хатынью" в Советское время запрещали. Напечатали, но в Москве, с принципиальными правками.



О том, что деревню сожгли не только немцы, заговорили вслух не так давно. Часть документов по делу хранится в КГБ, часть - в национальном архиве. Документов о трагедии Хатыни - в национальном архиве - немного. Вот один из них - отчет 118-го полицейского охранного батальона. Десятки лет историки спорят - кто же виноват в исчезновении целой деревни и сколько их таких сожженных. С 1943-го - минуло 65 лет. Но в этой истории до сих пор - белые пятна.



Данные о предыстории гибели деревни - рознятся. Как известно, за каждого убитого офицера, немцы мстили жестоко. Но стало ли и в случае с Хатынью это причиной - историки не сходятся во мнении, ровно, как и в национальном составе батальона.



Некоторые письма, вошедшие в книгу, Кобец-Филимоновой принесли родственники партизан. Часть документов - копии из архивов. Но большая часть повествования - рассказы очевидцев. И это как раз тот случай, когда у каждой стороны, до сих пор, своя правда о хатынской трагедии.