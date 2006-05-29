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Эх, дороги!

29 мая 2006 11:45
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Минский горисполком провел масштабную проверку состояния столичных дорог.

Результаты удивили. Неприятно. Критичная <ямочность> и глубокие трещины - это два самых распространенных <диагноза>, которые ставили специалисты дорожному покрытию.

Минский горисполком ищет ответственных за сложившуюся ситуацию и напоминает: хорошие дороги - это безопасность движения. Специалисты намерены решить проблему, от которой страдает большинство мегаполисов: количество транспорта расширяется, а состояние дорог - всё хуже.

У санитарной службы свои претензии. Главный санитарный врач Минска  даже передал фотографии некоторых из столичных дорог лично в руки председателю Минского горисполкома. <Если до восьми утра остановочные пункты транспорта выглядят еще нормально, то после -  просто ужасно>, - пожаловался  Федор Германович.
Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов не скрывает своего желания кардинально изменить состояние дорог в столице,  также как и не утаивает тот факт, что почти ежедневно  лично проверяет качество дорожного покрытия. Но  пока ни сам градоначальник, ни его автомобиль пройденными километрами  по дорогам Минска не довольны.

# общество

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