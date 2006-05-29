Эх, дороги!

Минский горисполком провел масштабную проверку состояния столичных дорог.

Результаты удивили. Неприятно. Критичная <ямочность> и глубокие трещины - это два самых распространенных <диагноза>, которые ставили специалисты дорожному покрытию.

Минский горисполком ищет ответственных за сложившуюся ситуацию и напоминает: хорошие дороги - это безопасность движения. Специалисты намерены решить проблему, от которой страдает большинство мегаполисов: количество транспорта расширяется, а состояние дорог - всё хуже.

У санитарной службы свои претензии. Главный санитарный врач Минска даже передал фотографии некоторых из столичных дорог лично в руки председателю Минского горисполкома. <Если до восьми утра остановочные пункты транспорта выглядят еще нормально, то после - просто ужасно>, - пожаловался Федор Германович.

Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов не скрывает своего желания кардинально изменить состояние дорог в столице, также как и не утаивает тот факт, что почти ежедневно лично проверяет качество дорожного покрытия. Но пока ни сам градоначальник, ни его автомобиль пройденными километрами по дорогам Минска не довольны.