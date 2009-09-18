Египетским мусульманкам разрешили носить брюки

Религиозный лидер египетских мусульман разрешил женщинам носить брюки.

Вопрос о ношении брюк был задан великому муфтию Египта Али Гомаа во время публичной лекции. Муфтий ответил, что женщины могут носить брюки, если они не обтягивают тело и не просвечиваются. После этого Гомаа улыбнулся и сказал, что этот вопрос показался ему странным.

Тем временем в соседнем Судане недавно завершился скандал, связанный с «непристойной одеждой» женщин. В июле в ходе полицейской облавы в одном из ресторанов Хартума были арестованы 13 женщин в брюках. 10 из них уже через несколько дней были приговорены к штрафу и порке. Разбирательство дела еще трех женщин, в том числе 43-летней журналистки Любны Хусейн, затянулось.

Хусейн специально уволилась из организации, подведомственной ООН, чтобы лишиться неприкосновенности. Журналистка заявила, что хочет идти в суд, чтобы привлечь внимание к проблеме и добиться свободы для всех суданских женщин, пишет «Рэспублiка».