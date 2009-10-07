Египет требует вернуть находящиеся в Лувре обелиски

Глава Верховного совета по делам древностей Египта Захи Хавас заявил, что Египет прекращает сотрудничество с Лувром.

Пять обелисков с захоронения фараонов в Долине Царей, находящегося приблизительно в 700 км от Каира, были приобретены Лувром в 1980 году. По утверждению Хаваса, музею было известно о том, что они являются крадеными.

Также Хавас заявил, что решение о прекращении сотрудничества было принято еще два месяца назад. Кроме того, оно коснется не только экспонатов, но и организации совместных конференций с музеем, а также хода работ, проводимых с участием представителей Лувра в Саккаре, пишет Русская служба BBC.